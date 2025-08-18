Российские танкеры с газом направляются в Азию несмотря на санкции США

Несколько танкеров со сжиженным природным газом отправились в страны Азии с российского завода Arctic LNG 2, который находится под санкциями США.

Об этом пишет Bloomberg.

Это может стать испытанием для решимости Вашингтона ограничивать торговлю российским энергоресурсом на фоне переговоров о войне в Украине.

По данным издания, суда Iris и Voskhod, которые загрузили LNG на арктическом заводе в Сибири, 15 августа двинулись по Северному морскому пути в направлении Северной Азии после нескольких недель простоя. Еще два танкера, которые недавно загрузились на Arctic LNG 2, отправились на восток на прошлой неделе.

Завод Arctic LNG 2, подконтрольный компании Novatek PJSC, является ключевым элементом планов Кремля втрое увеличить экспорт LNG до 2030 года, компенсируя резкое падение трубопроводных поставок в Европу.

В то же время США пока воздерживаются от дальнейшего ужесточения санкций против покупателей российских энергоресурсов, в частности Китая, поскольку пытаются достичь перемирия в войне. Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным в пятницу назвал переговоры "чрезвычайно продуктивными".

Прошлым летом Arctic LNG 2 отправил восемь партий газа, но в октябре был вынужден остановить работу из-за недостатка покупателей и ледовой обстановки. В июне этого года объект возобновил отгрузки, однако ни один из грузов еще не прибыл к терминалам-импортёрам.

Найдут ли четыре судна, ныне направляющиеся в Азию, реальных покупателей - остается неизвестным. Примерно десяток специализированных кораблей, включая ледокольные LNG-танкеры, мобилизованы для работы на Arctic LNG 2. Часть из них несколько раз меняла управляющие компании, чтобы затруднить идентификацию реальных владельцев.