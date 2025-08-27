Криза на горизонті: Путіну доповіли про різке уповільнення економіки РФ

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов розповів лідеру Кремля Путіну, що зростання російської економіки у 2025 році може сповільнитися майже вдвічі - до 1,5%.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Спочатку очікувалося, що ВВП РФ зросте на 2,5%, проте прогноз знижено майже вдвічі. Для порівняння: у 2024 році економіка зросла на 4,1%.

Зростання несировинної промисловості, яке торік становило 8,5%, цього року знизиться до 3%. Загальний приріст промислового виробництва становитиме лише 2% проти 4,3-4,6% у 2023-2024 роках.

Причиною уповільнення Силуанов назвав "жорсткі умови грошово-кредитної політики" Центробанку, який підняв ставку до рівня початку 2000-х, щоб стримати інфляцію після військового "перегріву" економіки. За останні три роки Росія витратила на війну понад 20 трлн рублів, що викликало різкий стрибок цін.

За даними Росстату, у першому півріччі економіка зросла лише на 1,2%, а в другому кварталі - на 1,1%. Промисловість показала приріст у 2% проти 4,6% торік, а реальні зарплати зросли лише на 3,8% проти майже 10% у 2024 році.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця року ВВП Росії збільшиться лише на 0,9% - утричі повільніше за світову економіку і вп'ятеро повільніше, ніж економіка Китаю.

Аналітики зазначають, що наслідки війни, західних санкцій, дефіциту кадрів і високих ставок дедалі більше тиснуть на бізнес.

За оцінкою головного економіста "Т-Інвестицій" Софії Донець, Росія перебуває на межі рецесії. Вона прогнозує, що економічна "зима" може тривати до кінця 2026 - початку 2027 року, коли економіка досягне "найхолоднішої точки" і почне відновлення.

Нагадаємо:

На економіку Російської Федерації вже 2026 року чекає повноцінна рецесія, прогнозують кремлівські економісти.