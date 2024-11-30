Росія скасувала заборону на експорт бензину для виробників
Уряд Росії зняв тимчасову заборону на експорт більшої частини бензину, що поставляється виробниками, одночасно продовживши обмеження для інших експортерів, таких як незалежні трейдери і перепродавці, до 31 січня 2025 року.
Про це повідомляє уряд РФ, передає Reuters.
Початкова заборона на експорт бензину повинна була закінчитися в кінці цього року. Заборона не поширюється на поставки до очолюваного Москвою Євразійського економічного союзу деяких колишніх радянських республік, а також країн, таких як Монголія, з якими Росія має міжурядові угоди про постачання палива.
"Рішення ухвалено для забезпечення стабільності на внутрішньому паливному ринку, підтримки економіки нафтопереробної галузі та боротьби з тіньовим експортом автомобільного бензину", – зазначено в повідомленні.
Основними виробниками бензину в Росії є "Газпром нефть" з Омським НПЗ, "Лукойл" з НПЗ НОРСІ в Нижньому Новгороді та "Роснефть" з Рязанським НПЗ.
У 2023 році Росія виготовила 43,9 млн тонн бензину, з яких близько 5,76 млн тонн (13% виробництва) було експортовано. Основними покупцями виступили країни Африки: Нігерія, Лівія, Туніс, а також Об’єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо:
Уряд Росії 1 березня на пів року заборонив експорт бензину та збільшить норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.
Москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдину національну суперкомпанію, що посилить контроль очільника РФ Путіна над енергетичними ринками світу та своєю економікою.