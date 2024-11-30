Россия упразднила запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство России сняло временный запрет на экспорт большей части поставляемого производителями бензина, одновременно продлив ограничения для других экспортеров, таких как независимые трейдеры и перепродавцы, до 31 января 2025 года.

Об этом сообщает правительство РФ, передает Reuters.

Первоначальный запрет на экспорт бензина должен был закончиться в конце этого года. Запрет не распространяется на поставки в возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз некоторых бывших советских республик, а также стран, таких как Монголия, с которыми Россия имеет межправительственные соглашения о поставках топлива.

"Решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке, поддержки экономики нефтеперерабатывающей отрасли и борьбы с теневым экспортом автомобильного бензина", – говорится в сообщении.

Основными производителями бензина в России являются "Газпром нефть" с Омским НПЗ, "ЛУКойл" из НПЗ НОРСИ в Нижнем Новгороде и "Роснефть" с Рязанским НПЗ.

В 2023 году Россия произвела 43,9 млн. тонн бензина, из которых около 5,76 млн. тонн (13% производства) было экспортировано. Основными покупателями выступили страны Африки: Нигерия, Ливия, Тунис, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним:

Правительство России 1 марта на полгода запретило экспорт бензина и увеличит норматив продажи дизельного горючего на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

Москва работает над планом слияния своих крупнейших нефтяных компаний в единую национальную суперкомпанию, усилившую контроль главы РФ Путина над энергетическими рынками мира и своей экономикой.