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Россия упразднила запрет на экспорт бензина для производителей

30 ноября, 16:13
Россия упразднила запрет на экспорт бензина для производителей
Getty Images

Правительство России сняло временный запрет на экспорт большей части поставляемого производителями бензина, одновременно продлив ограничения для других экспортеров, таких как независимые трейдеры и перепродавцы, до 31 января 2025 года.

Об этом сообщает правительство РФ, передает Reuters.

Первоначальный запрет на экспорт бензина должен был закончиться в конце этого года. Запрет не распространяется на поставки в возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз некоторых бывших советских республик, а также стран, таких как Монголия, с которыми Россия имеет межправительственные соглашения о поставках топлива.

"Решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке, поддержки экономики нефтеперерабатывающей отрасли и борьбы с теневым экспортом автомобильного бензина", – говорится в сообщении.

Основными производителями бензина в России являются "Газпром нефть" с Омским НПЗ, "ЛУКойл" из НПЗ НОРСИ в Нижнем Новгороде и "Роснефть" с Рязанским НПЗ.

В 2023 году Россия произвела 43,9 млн. тонн бензина, из которых около 5,76 млн. тонн (13% производства) было экспортировано. Основными покупателями выступили страны Африки: Нигерия, Ливия, Тунис, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним:

Правительство России 1 марта на полгода запретило экспорт бензина и увеличит норматив продажи дизельного горючего на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

Москва работает над планом слияния своих крупнейших нефтяных компаний в единую национальную суперкомпанию, усилившую контроль главы РФ Путина над энергетическими рынками мира и своей экономикой.

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