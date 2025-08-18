Бартер повертається в РФ через санкції: китайці обмінюють двигуни на сталь

У Росії бартер знову повернувся вперше після 1990-х років, оскільки проблеми з розрахунками, спричинені санкціями через війну в Україні, змусили принаймні одну китайську компанію шукати сталеві та алюмінієві сплави в обмін на двигуни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В економічному та політичному хаосі, що настала після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, спіралі інфляції та хронічний дефіцит коштів змусили підприємства по всій країні погоджуватися на розрахунки натурою.

Проте бартер спричинив ще більше хаосу в економіці, оскільки були створені великі ланцюги умовних угод на все: від електрики та нафти до борошна, цукру та чобіт, що ускладнювало визначення цін і дозволяло деяким людям заробляти цілу fortune.

Більше ніж через три роки після початку війни в Україні, бартер знову став актуальним у Росії.

На бізнес-форумі Kazan Expo в понеділок китайські компанії зазначили проблеми з розрахунками та російські вимоги щодо перенесення виробництва в Росію як основні фактори, що заважають розвитку двосторонньої торгівлі.

В обмін на електрообладнання його компанія хоче отримати російські матеріали для суднобудування.

"У нинішніх умовах обмежених платежів це дає нові можливості для підприємств Росії та азійських країн. Наприклад, ми постачаємо морські двигуни в обмін на спеціальні сталеві матеріали або алюмінієві сплави для суднобудування з Росії", — сказав Сюй Сіньцзінь з компанії Hainan Longpan Oilfield Technology Co.

Минулого року Росія обговорювала бартерні угоди з Китаєм, повідомили джерела Reuters на той час. Бартер найпопулярніший для торгівлі металами та сільськогосподарськими продуктами, які відносно легко оцінити, за словами промислових джерел.

Китай є безперечно найбільшим торговим партнером Росії, оскільки європейські держави припинили багато своїх торгових зв'язків з Москвою через війну в Україні.

Затримки в платежах за торгівлю з основними партнерами Росії, такими як Китай або Туреччина, де банки перебувають під тиском західних регуляторів для ретельного контролю за транзакціями з Росією, стали головним болем для російських компаній і банків.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року компанії з Росії та Пакистану запустили механізм бартерної торгівлі.

Бартерні схеми торгівлі, за яких не використовують грошові перекази і банківські платежі, допомагають компаніям уникати зайвої уваги з боку західних контролерів, які відстежують дотримання санкцій.