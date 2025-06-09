Уряд РФ підтримав конфіскацію майна критиків режиму за кордоном

Уряд РФ фактично підтримав законопроєкт, який дозволяє арештовувати майно росіян, що виїхали за кордон і критикують владу: в травні документ уже схвалила Держдума у першому читанні.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times з посиланням на "Известия".

Підставами для конфіскації можуть стати дискредитація ЗС РФ, поширення "екстремістських" матеріалів, "зловживання" свободою масової інформації, порушення правил діяльності іноземного агента, пропаганду чи демонстрацію "нацистської символіки", розпалювання ворожнечі за різними ознаками, заклики до порушення територіальної цілісності РФ та "ототожнення СРСР із нацистською Німеччиною".

Як зазначив автор ініціативи, депутат "Єдиної Росії" Айрат Фаррахов, список підстав для конфіскації можуть ще розширити. В першу чергу йдеться про фінансові активи, банківські рахунки та нерухомість. Арешт знімуть лише після сплати штрафів.

Очікується, що законопроєкт ухвалять остаточно до завершення весняної сесії 3 серпня.

Нагадаємо:

У травні 2024 року глава РФ Володимир Путін дозволив конфісковувати майно США, американських громадян, резидентів, компаній, що працюють переважно на американському ринку, і компаній, що їм належать, для виплати компенсацій за конфісковані російські активи.

У січні 2025 року стало відомо, що Росія зможе конфіскувати активи громадян країн, де "необґрунтовано вилучили майно РФ".