Правительство РФ поддержало конфискацию имущества критиков режима за рубежом

Правительство РФ фактически поддержало законопроект, который позволяет арестовывать имущество россиян, выехавших за границу и критикующих власть: в мае документ уже одобрила Госдума в первом чтении.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Известия".

Основаниями для конфискации могут стать дискредитация ВС РФ, распространение "экстремистских" материалов, "злоупотребление" свободой массовой информации, нарушение правил деятельности иностранного агента, пропаганда или демонстрация "нацистской символики", разжигание вражды по различным признакам, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и "отождествление СССР с нацистской Германией".

Как отметил автор инициативы, депутат "Единой России" Айрат Фаррахов, список оснований для конфискации могут еще расширить. В первую очередь речь идет о финансовых активах, банковских счетах и недвижимости. Арест снимут только после уплаты штрафов.

Ожидается, что законопроект примут окончательно до завершения весенней сессии 3 августа.

Напомним:

В мае 2024 года глава РФ Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы.

В январе 2025 года стало известно, что Россия сможет конфисковать активы граждан стран, где "необоснованно изъяли имущество РФ".