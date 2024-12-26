"Росатом" вироблятиме частини для вітротурбін на заводі компанії, яка покинула РФ

Державна ядерна корпорація Росії "Росатом" відкрила завод з виробництва лопатей для вітрових турбін на місці підприємства, яке раніше належало данській компанії Vestas.

Про це пише агентство Reuters.

Данський виробник вітрових турбін Vestas закрив свій завод у місті Ульяновськ, де виробляли лопаті для вітроелектростанцій, у 2022 році та повністю залишив Росію у 2023 році, залишивши всі свої активи.

Санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії після початку конфлікту в Україні, позбавили Росію доступу до західних технологій та компонентів, зокрема в галузі відновлюваної енергетики.

У квітні минулого року заступник прем'єр-міністра Росії Олександр Новак заявив, що країна за 2-3 роки зможе замінити іноземних виробників обладнання для вітроелектростанцій, які покинули ринок.

За словами "Росатому", завод на повну потужність зможе виробляти до 450 лопатей на рік. Компанія є одним із найбільших інвесторів у вітроенергетику Росії.

Також повідомляється, що завод в Ульяновську може постачати лопаті на експорт, зокрема для проєкту "Росатому" у Киргизстані, де планується збудувати вітроелектростанцію потужністю 1 гігават.