"Росатом" будет производить части для ветротурбин на заводе компании, которая покинула РФ

Государственная ядерная корпорация России "Росатом" открыла завод по производству лопастей для ветровых турбин на месте предприятия, которое ранее принадлежало датской компании Vestas.

Об этом пишет агентство Reuters.

Датский производитель ветровых турбин Vestas закрыл свой завод в городе Ульяновск, где производили лопасти для ветроэлектростанций, в 2022 году и полностью покинул Россию в 2023 году, оставив все свои активы.

Санкции, введенные странами Запада против России после начала конфликта в Украине, лишили Россию доступа к западным технологиям и компонентам, в частности в области возобновляемой энергетики.

В апреле прошлого года заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил, что страна за 2-3 года сможет заменить иностранных производителей оборудования для ветроэлектростанций, которые покинули рынок.

По словам "Росатома", завод на полную мощность сможет производить до 450 лопастей в год. Компания является одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику России.

Также сообщается, что завод в Ульяновске может поставлять лопасти на экспорт, в частности для проекта "Росатома" в Кыргызстане, где планируется построить ветроэлектростанцию мощностью 1 гигаватт.