Путін доручив розвивати ШІ разом із Китаєм

Правитель РФ Володимир Путін доручив уряду Росії і найбільшому банку країни, Сбербанку розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Доручення Путіна було опубліковано на сайті Кремля в середу 1 січня, через три тижні після того, як він оголосив, що Росія об'єднається з партнерами по БРІКС та іншими країнами для розвитку штучного інтелекту.

Путін доручив уряду і Сбербанку, який очолює російські зусилля в галузі штучного інтелекту, "забезпечити подальшу співпрацю з Китайською Народною Республікою в технологічних дослідженнях і розробках у сфері штучного інтелекту".

Світові виробники мікрочіпів припинили експорт до Росії через санкції, що серйозно обмежило її амбіції у сфері ШІ. Генеральний директор Сбербанку Герман Греф визнав у 2023 році, що графічні процесори, мікрочіпи, які лежать в основі розробки ШІ, є найскладнішим для Росії обладнанням для заміни.

Співпрацюючи з незахідними країнами, Росія прагне кинути виклик домінуванню США в одній з найперспективніших і найважливіших технологій 21-го століття.

Путін заявив 11 грудня, що нова мережа AI Alliance Network об'єднає фахівців з країн БРІКС та інших зацікавлених держав.

Наразі Росія посідає 31-е місце з 83 країн за рівнем впровадження, інновацій та інвестицій у сфері штучного інтелекту в Глобальному індексі штучного інтелекту