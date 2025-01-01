Путин поручил развивать ИИ вместе с Китаем

Правитель РФ Владимир Путин поручил правительству России и крупнейшему банку страны, Сбербанку развивать сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters.

Поручение Путина было опубликовано на сайте Кремля в среду 1 января, через три недели после того, как он объявил, что Россия объединится с партнерами по БРИКС и другими странами для развития искусственного интеллекта.

Путин поручил правительству и Сбербанку, который возглавляет российские усилия в области искусственного интеллекта, "обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой в технологических исследованиях и разработках в сфере искусственного интеллекта".

Мировые производители микрочипов прекратили экспорт в Россию из-за санкций, что серьезно ограничило ее амбиции в сфере ИИ. Генеральный директор Сбербанка Герман Греф признал в 2023 году, что графические процессоры, микрочипы, которые лежат в основе разработки ИИ, являются самым сложным для России оборудованием для замены.

Сотрудничая с незападными странами, Россия стремится бросить вызов доминированию США в одной из самых перспективных и важнейших технологий 21-го века.

Путин заявил 11 декабря, что новая сеть AI Alliance Network объединит специалистов из стран БРИКС и других заинтересованных государств.

Сейчас Россия занимает 31-е место из 83 стран по уровню внедрения, инноваций и инвестиций в сфере искусственного интеллекта в Глобальном индексе искусственного интеллекта