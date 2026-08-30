Прокуратура Тайваню провела обшук у Unimicron через маркування продукції

Прокуратура Тайваню повідомила в суботу, що провела обшук в офісах тайванського виробника друкованих плат Unimicron Technology у зв'язку з підозрою, що компанія неправдиво маркувала частину своєї продукції, виготовленої в Китаї, як тайванську.

Про це повідомляє Reuters.

Прокурори північного міста Таоюань повідомили, що провели обшуки у двох офісах компанії та допитали 18 підозрюваних і свідків.

Підозра у неправдивому маркуванні друкованих плат, виготовлених у Китаї, може становити порушення закону та пов'язана з підробкою документів, зазначили прокурори у своїй заяві.

Компанія Unimicron не відразу відповіла на запит про коментар. У п'ятницю ввечері вона повідомила у заяві для Тайванської фондової біржі, що в її офісах було проведено обшуки і що вона повністю співпрацюватиме з прокуратурою.

Уряд Тайваню проводить жорсткі заходи проти "маскування походження", коли компанії заявляють, що товари вироблені на Тайвані, намагаючись отримати пільговий тарифний режим, хоча насправді товари вироблені в Китаї або в інших країнах, на які можуть поширюватися вищі експортні мита.

Білий дім повідомив цього місяця, що Сполучені Штати щорічно втрачають доходи від мит у розмірі від 19 до 26 мільярдів доларів на товарах, переважно з Китаю, які перевантажуються через треті країни з метою уникнення американських імпортних мит.

Нагадаємо:

Уряд Тайваню спрямує 7,4 млрд дол. у запропонованому бюджеті на 2027 рік для фінансування виплати у 10 тис. тайванських доларів (близько 314 дол. США).