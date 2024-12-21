Профспілка працівників Starbucks страйкує в містах США

Деякі члени профспілки працівників Starbucks що об'єднує понад 10 000 бариста залишили свої робочі місця в декількох містах США, посилаючись на невирішені питання щодо заробітної плати, укомплектування штату і графіків роботи.

Про це повідомляє Reuters.

П'ятиденний страйк, який розпочався в п'ятницю 20 грудня і призвів до закриття кафе Starbucks в Лос-Анджелесі, Чикаго і Сіетлі, пошириться на Коламбус, Денвер і Піттсбург до суботи, йдеться в заяві профспілки.

У Starbucks профспілка Workers United, яка представляє працівників 525 магазинів по всій території США, заявила пізно ввечері в четвер, що страйки будуть посилюватися щодня і можуть охопити «сотні магазинів» по всій країні до Святвечора.

«За оцінками, 10 з 10 000 магазинів компанії не відкрилися сьогодні», - заявили в Starbucks, додавши, що в п'ятницю це не мало значного впливу на роботу магазинів.

Близько 20 осіб приєдналися до пікету біля одного з магазинів Starbucks на північній стороні Чикаго, де їх засипало снігом і вітром, але вони аплодували у відповідь на сигнали проїжджаючих повз них автомобілів.