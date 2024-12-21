Профсоюз работников Starbucks бастует в городах США

<Некоторые члены профсоюза работников Starbucks объединяющего более 10 000 бариста оставили свои рабочие места в нескольких городах США, ссылаясь на нерешенные вопросы по заработной плате, укомплектованию штата и графиков работы.

Об этом сообщает Reuters.

Пятидневная забастовка, которая началась в пятницу 20 декабря и привела к закрытию кафе Starbucks в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сиэтле, распространится на Коламбус, Денвер и Питтсбург до субботы, говорится в заявлении профсоюза.

В Starbucks профсоюз Workers United, представляющий работников 525 магазинов по всей территории США, заявил поздно вечером в четверг, что забастовки будут усиливаться ежедневно и могут охватить "сотни магазинов" по всей стране до Сочельника.

"По оценкам, 10 из 10 000 магазинов компании не открылись сегодня", - заявили в Starbucks, добавив, что в пятницу это не оказало значительного влияния на работу магазинов.

Около 20 человек присоединились к пикету возле одного из магазинов Starbucks на северной стороне Чикаго, где их засыпало снегом и ветром, но они аплодировали в ответ на сигналы проезжающих мимо них автомобилей.