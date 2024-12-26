Продажі електромобілів у Китаї випередять традиційні авто наступного року

Електромобілі в Китаї вперше перевершать за продажами авто з двигунами внутрішнього згоряння вже наступного року.

Про це пише газета Financial Times.

Газета зазначає, що це "історичний момент", який виведе найбільший у світі автомобільний ринок на роки вперед у порівнянні із західними конкурентами.

За останніми оцінками чотирьох інвестиційних банків і дослідницьких груп, наданими Financial Times, внутрішній ринок електромобілів у Китаї зросте приблизно на 20%, до понад 12 мільйонів авто у 2025 році. Це більш ніж удвічі перевищує 5,9 мільйона проданих у 2022 році.

Одночасно продажі традиційних авто в Китаї знизяться більш ніж на 10% наступного року, до менш ніж 11 мільйонів, що відображає майже 30-відсоткове падіння порівняно з 14,8 мільйона у 2022 році.

На противагу цьому, зростання продажів електромобілів у Європі та США сповільнилося через повільне впровадження нових технологій у традиційній автомобільній індустрії, невизначеність щодо урядових субсидій і посилення протекціонізму проти китайського імпорту.

Хоча темпи зростання продажів електромобілів у Китаї знизилися після пандемії, прогнози свідчать, що офіційна мета Пекіна — досягти 50% продажів електромобілів до 2035 року — буде виконана на 10 років раніше.

Прогнози від UBS, HSBC, Morningstar і Wood Mackenzie також припускають, що протягом наступного десятиліття заводи в Китаї, які виробляють десятки мільйонів традиційних авто, втратять внутрішній ринок.

Швидкий розвиток китайської індустрії електромобілів створює загрозу для національних виробників Німеччини, Японії та США.

Частка авто іноземних брендів у Китаї впала до рекордного рівня в 37% у 2024 році, порівняно з 64% у 2020 році, згідно з даними Automobility, шанхайської консалтингової компанії.

У грудні General Motors списала понад $5 млрд зі своєї вартості бізнесу в Китаї. Компанія-власник Porsche попередила про можливість списання до €20 млрд у своєму пакеті акцій Volkswagen. Тим часом Nissan і Honda оголосили про злиття через "драматичні зміни у бізнес-середовищі".

Нагадаємо:

Китайські автовиробники можуть більш ніж удвічі збільшити свої виробничі потужності електромобілів за кордоном, щоб уникнути імпортних мит і задовольнити попит на ринках.

На таких виробників, як BYD Co. і MG SAIC Motor Corp. припадає 7,4% реєстрацій електромобілів по всій Європі в листопаді, в порівнянні з 8,2% в жовтні. Це найнижчий рівень з березня.