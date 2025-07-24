Європейський ринок авто скоротився: хто програв, а хто виграв у червні

У червні продажі нових автомобілів у Європі скоротилися більш ніж на 5%, що відображає глобальні труднощі, з якими стикаються автокомпанії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Tesla вже шостий місяць поспіль втрачає частку ринку, попри зростання загальних продажів електромобілів. Водночас чотири найбільші автовиробники в Європі — Volkswagen, Stellantis, Renault і Hyundai — продали менше автомобілів, ніж у червні 2024 року.

Європейські автовиробники зазнають багатомільярдних збитків і попереджають про падіння прибутків, борючись з конкуренцією з боку Китаю, 25% митами США на імпорт і жорсткими внутрішніми регулюваннями, які прискорюють перехід на електромобілі.

Продажі в країнах ЄС, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі впали на 5,1% у червні в річному вимірі — до 1,24 мільйона авто, згідно з даними ACEA.

Реєстрації нових авто у Volkswagen, Stellantis, Renault і Hyundai знизилися на 6,1%, 12,3%, 0,6% та 8,7% відповідно. Продажі Tesla впали на 22,9%, а її частка на ринку скоротилася з 3,4% до 2,8%.

Частка брендів, які не входять до ACEA, включаючи китайську BYD та інших автовиробників із Китаю, більш ніж удвічі зросла — до 4,5%.

У межах ЄС загальний обсяг продажів автомобілів знизився на 7,3% порівняно з минулим роком, хоча реєстрації електромобілів (BEV) зросли на 7,8%, гібридів (HEV) — на 41,6%, а підключуваних гібридів (PHEV) — на 6,1%.

Ці три типи електрифікованих авто становили 59,8% усіх реєстрацій пасажирських авто в ЄС у червні, порівняно з 50% рік тому.

У той же час загальні продажі автомобілів у Німеччині, Франції та Італії впали на 13,8%, 6,7% і 17,4% відповідно, тоді як у Великій Британії зросли на 6,7%, а в Іспанії — на 15,2%.

Нагадаємо:

General Motors заявила, що її прибуток у другому кварталі 2025 року скоротився на 32% через втрати від нових мит.

Китайська компанія BYD відтермінує масове виробництво на своєму новому заводі з випуску електромобілів в Угорщині до 2026 року.