Прем'єр-міністр Австралії заявив, що Маск просуває порядок денний для Х

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що критика Ілона Маска щодо заборони соціальних мереж в Австралії для дітей до 16 років є просуванням власником X порядку денного для соціальної платформи.

Про це повідомляє Reuters.

Австралія схвалила заборону соціальних мереж для дітей пізно ввечері 28 листопада після емоційних дебатів, які охопили всю країну.

Закон змушує технологічних гігантів від власника Instagram і Facebook Meta до TikTok припинити доступ неповнолітніх до соцмереж. У разі невиконання, компаніям загрожують штрафи в розмірі до 49,5 мільйонів австралійських доларів (32 мільйони доларів США). У січні розпочнеться випробування методів правозастосування, а сама заборона набуде чинності через рік.

Американський мілʼярдер, власник соцмережі X Ілон Маск заявив у своєму дописі наприкінці листопада, що це виглядає як "спосіб контролювати доступ до інтернету для всіх австралійців".

Заборона, яку лівоцентристський уряд називає провідною у світі, може погіршити відносини Австралії з ключовим союзником - Сполученими Штатами, де Маск є центральною фігурою в адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

На запитання в неділю, чи готовий прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе поговорити з Маском про заборону соціальних мереж, він відповів: "Я готовий поговорити з будь-ким".

"Що стосується Ілона Маска, то у нього є порядок денний, і він має право просувати його як власник компанії X, раніше відомої як Twitter", - додав Албанезе в ефірі австралійської телерадіокомпанії Australian Broadcasting Corp.