Премьер-министр Австралии заявил, что Маск продвигает повестку дня для Х

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что критика Илона Маска по поводу запрета социальных сетей в Австралии для детей до 16 лет является продвижением владельцем X повестки дня для социальной платформы.

Об этом сообщает Reuters.

Австралия одобрила запрет социальных сетей для детей поздно вечером 28 ноября после охвативших всю страну эмоциональных дебатов.

Закон заставляет технологических гигантов от владельца Instagram и Facebook Meta к TikTok прекратить доступ несовершеннолетних в соцсети. В случае невыполнения компаниям грозят штрафы в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов США). В январе начнется испытание методов правоприменения, а сам запрет вступит в силу через год.

Американский миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск заявил в своем сообщении в конце ноября, что это выглядит как "способ контролировать доступ к интернету для всех австралийцев".

Запрет, который левоцентристское правительство называет ведущим в мире, может усугубить отношения Австралии с ключевым союзником - Соединенными Штатами, где Маск является центральной фигурой в администрации новоизбранного президента Дональда Трампа.

На вопрос в воскресенье, готов премьер-министр Австралии Энтони Албанезе поговорить с Маском о запрете социальных сетей, он ответил: "Я готов поговорить с кем-либо".

"Что касается Илона Маска, то у него есть повестка дня, и он имеет право продвигать его как владелец компании X, ранее известной как Twitter", - добавил Албанезе в эфире австралийской телерадиокомпании Australian Broadcasting Corp.