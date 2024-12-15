Підрядник Meta у Кенії ігнорував погрози модераторам контенту зі сторони ефіопських повстанців

Підрядник, найнятий компанією Meta, ігнорував погрози модераторам контенту з боку ефіопських повстанців, обурених їхньою роботою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідні документи.

Минулого року 185 модераторів контенту подали до суду на компанію Meta і двох підрядників, заявивши, що вони втратили роботу в кенійській фірмі Sama, з якою укладено контракт на модерацію контенту у Facebook, за спробу організувати профспілку.

За їхніми словами, після того, як Facebook змінив підрядників, їх внесли до чорного списку, і вони не змогли претендувати на ті ж самі посади в іншій фірмі, Majorel.

Модератори, які працюють в Ефіопії, заявили, що члени повстанської групи «Армія визволення оромо» (OLA) стали мішенню для видалення їхніх відео, але їхні скарги були відхилені компанією Sama, згідно з судовими документами, поданими 4 грудня британською некомерційною організацією Foxglove, яка підтримує справу цих модераторів.

Модератори заявили в петиції, що Sama звинуватив їх "у створенні фальшивого акаунту і виготовленні" повідомлень з погрозами, після чого погодився на розслідування і відправив одного з модераторів, якого публічно впізнали повстанці, на конспіративну квартиру.

Один з модераторів повідомив у своїх свідченнях, що отримав повідомлення від OLA з погрозами на адресу "модераторів контенту, які постійно видаляли їхні графічні пости у Фейсбуці".

"Вони сказали нам припинити видаляти їхній контент з Facebook, інакше ми зіткнемося з жахливими наслідками", - сказав він, додавши, що його керівник відкинув його занепокоєння.