Подрядчик Meta в Кении игнорировал угрозы модераторам контента со стороны эфиопских повстанцев

Подрядчик, нанятый компанией Meta, игнорировал угрозы модераторам контента со стороны эфиопских повстанцев, возмущенных их работой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

В прошлом году 185 модераторов контента подали в суд на компанию Meta и двух подрядчиков, заявив, что они потеряли работу в кенийской фирме Sama, с которой заключен контракт на модерацию контента в Facebook, за попытку организовать профсоюз.

По их словам, после того, как Facebook сменил подрядчиков, их внесли в черный список, и они не смогли претендовать на те же самые должности в другой фирме, Majorel.

Модераторы, работающие в Эфиопии, заявили, что члены повстанческой группы "Армия освобождения оромо" (OLA) стали мишенью для удаления их видео, но их жалобы были отклонены компанией Sama, согласно судебным документам, поданным 4 декабря британской некоммерческой организацией Foxglove, которая поддерживает дело этих модераторов.

<Модераторы заявили в петиции, что Sama обвинил их "в создании фальшивого аккаунта и изготовлении" сообщений с угрозами, после чего согласился на расследование и отправил одного из модераторов, которого публично опознали повстанцы, на конспиративную квартиру.

<Один из модераторов сообщил в своих показаниях, что получил сообщения от OLA с угрозами в адрес "модераторов контента, которые постоянно удаляли их графические посты в Фейсбуке".

"Они сказали нам прекратить удалять их контент из Facebook, иначе мы столкнемся с ужасными последствиями", - сказал он, добавив, что его руководитель отверг его беспокойство.