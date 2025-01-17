Перероблення нафти в Росії впало до мінімуму за 12 років внаслідок атак українських дронів

Російський експорт нафтопродуктів морським транспортом впав на 9,1% до 113,7 млн тонн у 2024 році, оскільки нафтопереробні заводи країни зіткнулися з факторами, включаючи атаки українських безпілотників, заборону на експорт, падіння цін і зростання виробничих витрат.

Про це пише Reuters.

Перероблення нафти в Росії впала до 267 мільйонів тонн у 2024 році, що є найнижчим рівнем з 2012 року, оскільки незаплановані зупинки в наслідок атак дронів та зниження маржі далися взнаки.

Україна націлилася на кілька російських нафтопереробних заводів і паливних об'єктів, включаючи Волгоградський нафтопереробний завод "Лукойлу", Омський нафтопереробний завод "Газпром нафти" в Західному Сибіру, Слов'янський і Новошахтинський нафтопереробні заводи і Чорноморський нафтопереробний завод "Роснефти" в Туапсе.

Російські нафтопереробні заводи також зазнали фінансового тиску через падіння цін на нафтопродукти, зростання вартості сировини та заборону Росії на експорт бензину.

Загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга в 2024 році впав на 9% в порівнянні з попереднім роком до 61,96 мільйона тонн.

Експорт палива через російські чорноморські та азовські порти впав до 42,75 млн тонн, що на 10% менше, ніж у 2023 році.

Експорт нафтопродуктів через російський чорноморський порт Туапсе впав на третину до 9,1 мільйона тонн через перебої після атак безпілотників, призупинення переробки і зниження переробки на НПЗ "Роснефти".

Експортні поставки нафтопродуктів з російських арктичних портів Мурманськ і Архангельськ впали до 1,01 млн тонн, що на 14% менше, в той час, як експортне навантаження палива в портах Далекого Сходу впало на 3% з 2023 року до 7,97 млн тонн.

Російський експорт нафтопродуктів морським транспортом у грудні зріс на 10,8% в місячному обчисленні до 10,37 млн тонн, в тому числі 4,17 млн тонн через російські порти Чорного і Азовського морів, 5,49 млн тонн через порти Балтійського моря і 637 100 тонн через порти Далекого Сходу.

Нагадаємо:

На нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "Лукойл" у Волгограді (Росія) 15 січня загорівся блок гідроочищення дизельного палива.

Пізно ввечері 15 січня місцева влада повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу у Воронезькій області РФ.