Акції AMD злетіли на 34% після ШІ-альянсу з OpenAI

AMD постачатиме ШІ-чипи для OpenAI за багаторічною угодою, яка забезпечить десятки мільярдів доларів річного доходу та дасть творцеві ChatGPT опціон на купівлю до приблизно 10% акцій виробника чипів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції AMD злетіли більш ніж на 34% до понад річного максимуму $226,71, додавши $80 млрд до її ринкової капіталізації.

Остання угода свідчить про ненаситний попит OpenAI та ширшої індустрії ШІ на обчислювальні потужності, адже компанії змагаються у створенні технологій, здатних зрівнятися з людським інтелектом або перевершити його.

Угода відкриває для OpenAI можливість отримати частку в одному з найсильніших суперників Nvidia і є потужним вотумом довіри до ШІ-чипів і ПЗ AMD.

"Ми розглядаємо цю угоду як по-справжньому трансформаційну не лише для AMD, а й для всієї галузі", — сказав у неділю Reuters виконавчий віцепрезидент AMD Форрест Норрод.

Домовленості передбачають розгортання сотень тисяч AI-чипів AMD, або графічних процесорів (GPU), сукупною потужністю близько шести гігават протягом кількох років, починаючи з другої половини 2026 року.

Це приблизно відповідає енергопотребам 5 млн домогосподарств у США або утричі перевищує виробництво електроенергії Греблі Гувер.

AMD повідомила, що OpenAI з наступного року будуватиме об’єкт потужністю один гігават на базі майбутньої серії чипів MI450 і що компанія почне тоді визнавати дохід. Завдяки мультиплікативному ефекту від цієї домовленості AMD розраховує отримати понад $100 млрд нового доходу за чотири роки від OpenAI та інших клієнтів, зазначили вони.

"Інші також приєднаються, адже це справжній піонер, котрий має великий вплив на ширшу екосистему", — сказав директор зі стратегії AMD Мет Гайн.

Угода з AMD допоможе OpenAI збудувати достатню інфраструктуру ШІ, щоб задовольнити власні потреби, йдеться в заяві генерального директора OpenAI Сема Альтмана.

Нагадаємо:

OpenAI, компанія, що стоїть за ChatGPT, досягла оцінки в 500 мільярдів доларів.