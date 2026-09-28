Nvidia поверне акціонерам до $235 мільярдів: це рекорд в історії США

Nvidia планує витратити до $235 млрд на викуп власних акцій, повертаючи акціонерам частину величезних прибутків від буму штучного інтелекту.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Рада директорів збільшила програму викупу акцій ще на $150 млрд. Це найбільше таке рішення в історії американського корпоративного сектору: попередній рекорд встановила Apple, яка у 2024 році схвалила викуп на $110 млрд.

З урахуванням невикористаних коштів загальний доступний Nvidia ліміт сягнув $235 млрд. Компанія розраховує завершити програму до кінця 2028 фінансового року, який спливає у січні 2028 року.

Під час зворотного викупу компанія купує власні акції на ринку, фактично передаючи гроші їхнім власникам. Кількість акцій в обігу скорочується, що може збільшити прибуток у розрахунку на одну акцію та підтримати котирування.

За перше півріччя поточного фінансового року Nvidia отримала майже $70 млрд вільного грошового потоку і вже витратила $39,8 млрд на викуп 203 млн своїх акцій.

Після появи ChatGPT наприкінці 2022 року акції Nvidia подорожчали більш ніж у 13 разів. У 2026 році зростання сповільнилося приблизно до 20% через сумніви інвесторів у стійкості ШІ-буму. Після оголошення нової програми акції компанії зросли приблизно на 3%.

Нагадаємо:

Акції Advanced Micro Devices Inc. різко подорожчали в понеділок, завдяки чому компанія вперше може завершити день з ринковою капіталізацією понад 1 трильйон доларів на тлі відновлення оптимізму щодо виробників мікросхем, необхідних для роботи систем штучного інтелекту.