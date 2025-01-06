Nippon Steel та US Steel подали позови до суду після блокування угоди Байденом

Nippon Steel Corp. і United States Steel Corp. спільно подали судові позови в останній спробі зберегти заплановане злиття компаній, яке минулого тижня заблокував президент Джо Байден.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок у спільній заяві компанії повідомили, що подали позов до Апеляційного суду округу Колумбія, оскаржуючи рішення Байдена і те, що, за їхніми словами, Комітет з іноземних інвестицій США не розглянув угоду з міркувань національної безпеки.

Вони також подали позов до Окружного суду Західного округу штату Пенсильванія проти конкуруючого американського виробника сталі Cleveland-Cliffs Inc., генерального директора Cliffs Луренко Гонкальвеса і президента профспілки сталеливарників США Девіда Макколла.

"Як Nippon Steel, так і US Steel добросовісно співпрацювали з усіма сторонами, щоб підкреслити, що ця угода посилить, а не загрожує національній безпеці Сполучених Штатів", - йдеться в заяві компаній. "Сьогоднішні юридичні дії демонструють незмінну прихильність Nippon Steel і US Steel до завершення Угоди".

Зазначаємо, що акції US Steel зросли на 4% на попередніх торгах у Нью-Йорку.

Нагадаємо:

Президент Nippon Steel Тадаші Імаї заявив, що подача позову проти уряду США є одним з "важливих варіантів" після того, як президент Джо Байден заблокував запропоновану покупку U.S. Steel.