Найбільша нафтокомпанія Сербії не отримала відстрочку за санкціями США

Сербська нафтова компанія NIS у четвер заявила, що не змогла отримати чергове продовження відтермінування дії санкцій США, що може ускладнити її довгострокові зусилля щодо забезпечення поставок нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США запровадили санкції проти NIS, одного з останніх російських енергетичних активів у Європі, у січні, в рамках ширшої кампанії з ізоляції російських енергоресурсів. Утім низка "винятків" відтерміновувала дію обмежень до 9 жовтня.

"Спеціальна ліцензія Мінфіну США, що дозволяє безперебійну операційну діяльність, поки не продовжена", - повідомила NIS.

Водночас США в середу продовжили на тиждень ліцензію для хорватського оператора нафтопроводу JANAF - основного постачальника NIS - щоб завершити транспортування законтрактованих обсягів нафти до Сербії.

NIS уточнила, що забезпечила достатні запаси нафти для переробки, а АЗС у країні регулярно забезпечуються всіма видами нафтопродуктів, тоді як санкції США набувають чинності, і компанія працює над розв'язанням ситуації разом із партнерами, урядом Сербії та акціонерами.

Gazprom Neft володіє 44,9% акцій NIS, інвестиційний підрозділ "Газпрому" - близько 11,3%, уряд Сербії - 29,9%.

Нагадаємо:

Сербський президент Александр Вучич заявив, що російські власники NIS AD - головної нафтокомпанії країни і єдиного нафтопереробника - готові продати частку в компанії, щоб уникнути санкцій США.