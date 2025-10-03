"Газпром" може скоротити частку у головному сербському НПЗ, щоб той уникнув санкцій США

Сербський президент Александр Вучич заявив, що російські власники NIS AD - головної нафтокомпанії країни і єдиного нафтопереробника - готові продати частку в компанії, щоб уникнути санкцій США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Вучич підтвердив, що "Газпром" може продати 11,3% акцій NIS і дозволити компанії почати імпорт нафти, видобутої в США.

Ці пропозиції покликані зняти застереження Офісу з контролю за іноземними активами США (OFAC). "Газпром" і його нафтовий підрозділ разом володіють близько 56% компанії.

"Питання в тому, чи приймуть це американці", - сказав Вучич, додавши, що хоча Росія може шукати компроміс, позиція США, ймовірно, відображає ширші політичні міркування.

Запровадження санкцій США проти НПЗ нещодавно відклали. Уперше про них оголосили в січні попередньою адміністрацією Байдена. Набрання чинності заходів не відбулося через шість відтермінувань за адміністрації Дональда Трампа.

НПЗ NIS у Панчеві, на схід від Белграда, наразі імпортує нафту через трубопровід Janaf сусідньою Хорватією - членом ЄС, на відміну від Сербії, і побоюється можливого припинення постачань, якщо OFAC не надасть чергове відтермінування або не скасує заходи.

Сербія пропонувала викупити частку росіян у NIS - компанії, яку продала "Газпрому" 2008 року, - але прагне уникнути примусового поглинання. NIS є критично важливою для ринку палива Балканської країни і залишається одним із найбільших наповнювачів бюджету.

