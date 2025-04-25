Мита Трампа збільшать ціну ліків у США на 12,9%

25% тариф на імпорт фармацевтичної продукції в США збільшить вартість ліків у США майже на 51 мільярд доларів щорічно, що призведе до зростання цін у США на 12,9%.

Про це йдеться у звіті, підготовленому на замовлення галузевої торговельної групи США, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Аналіз, проведений компанією Ernst & Young, показав, що у 2023 році Сполучені Штати імпортували фармацевтичної продукції на 203 мільярди доларів, причому 73% з них надійшло з Європи - переважно з Ірландії, Німеччини та Швейцарії.

Загальний обсяг продажів готової фармацевтичної продукції в США того року склав 393 мільярди доларів.

Звіт, датований 22 квітня і не оприлюднений, був підготовлений на замовлення головного фармацевтичного лобі США - Асоціації фармацевтичних досліджень і виробників Америки, до якої входять, зокрема, Amgen Bristol Myers Squibb, Eli Lilly та Pfizer.

Лобісти стверджують, що мта підірвуть зусилля, спрямовані на стимулювання внутрішнього виробництва, що є метою президента США Дональда Трампа.

Фармацевтична продукція довгий час була осторонь торгових війн через потенційну шкоду, але Трамп неодноразово погрожував запровадити 25% тариф на імпорт фармацевтичної продукції.

Минулого тижня адміністрація Трампа оголосила про перевірку імпорту фармацевтичної продукції, посилаючись на занепокоєння з приводу національної безпеки через залежність від іноземного виробництва ліків.