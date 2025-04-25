Пошлины Трампа увеличат цену лекарств в США на 12,9%

25% тариф на импорт фармацевтической продукции в США увеличит стоимость лекарств в США почти на 51 миллиард долларов ежегодно, что приведет к росту цен в США на 12,9%.

Об этом говорится в отчете, подготовленном по заказу отраслевой торговой группы США, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Анализ, проведенный компанией Ernst & Young, показал, что в 2023 году Соединенные Штаты импортировали фармацевтической продукции на 203 миллиарда долларов, причем 73% из них поступило из Европы - преимущественно из Ирландии, Германии и Швейцарии.

Общий объем продаж готовой фармацевтической продукции в США в том году составил 393 миллиарда долларов.

Отчет, датированный 22 апреля и не обнародованный, был подготовлен по заказу главного фармацевтического лобби США - Ассоциации фармацевтических исследований и производителей Америки, в которую входят, в частности, Amgen Bristol Myers Squibb, Eli Lilly и Pfizer.

Лоббисты утверждают, что мта подорвут усилия, направленные на стимулирование внутреннего производства, что является целью президента США Дональда Трампа.

Фармацевтическая продукция долгое время была в стороне от торговых войн из-за потенциального вреда, но Трамп неоднократно угрожал ввести 25% тариф на импорт фармацевтической продукции.

На прошлой неделе администрация Трампа объявила о проверке импорта фармацевтической продукции, ссылаясь на беспокойство по поводу национальной безопасности из-за зависимости от иностранного производства лекарств.