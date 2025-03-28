Мита Трампа на канадський ліс можуть обмежити постачання туалетного паперу
Обіцяні президентом Дональдом Трампом тарифи на деревину хвойних порід загрожують порушити ланцюжок поставок туалетного паперу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Адміністрація Трампа планує майже подвоїти мита на канадські пиломатеріали з хвойних порід до 27%, з можливістю введення додаткових зборів, які можуть підняти ставку мита до більш ніж 50%.
Мита можуть вдарити по доступності північної вибіленої крафт-целюлози з хвойних порід деревини, або NBSK, ключового компонента у виробництві туалетного паперу та паперових рушників.
За словами Брайана Макклея, голови TTOBMA, яка відстежує світовий ринок целюлози, NBSK становить близько 30% стандартного туалетного паперу в США і половину типового паперового рушника, і наразі постачається переважно з Канади.
Він додав, що минулого року США імпортували близько 2 мільйонів тонн канадської NBSK, що підкреслює залежність американських виробників паперових товарів від целюлози свого північного сусіда.
"Деякі з цих заводів у США, деякі з великих виробників брендової продукції, не просто хочуть хвойну целюлозу з Канади, вони хочуть хвойну целюлозу з цього конкретного заводу - вони використовують її протягом 30 років і не збираються змінювати», - сказав МакКлей.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп застеріг американських автовиробників не підвищувати ціни через нові 25% мита на імпортні автомобілі та запчастини.