Пошлины Трампа на канадский лес могут ограничить поставки туалетной бумаги

Обещанные президентом Дональдом Трампом тарифы на древесину хвойных пород угрожают нарушить цепочку поставок туалетной бумаги.

Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация Трампа планирует почти удвоить пошлины на канадские пиломатериалы из хвойных пород до 27%, с возможностью введения дополнительных сборов, которые могут поднять ставку пошлины до более чем 50%.

Пошлины могут ударить по доступности северной отбеленной крафт-целлюлозы из хвойных пород древесины, или NBSK, ключевого компонента в производстве туалетной бумаги и бумажных полотенец.

По словам Брайана Макклея, председателя TTOBMA, которая отслеживает мировой рынок целлюлозы, NBSK составляет около 30% стандартной туалетной бумаги в США и половину типичного бумажного полотенца, и сейчас поставляется преимущественно из Канады.

Он добавил, что в прошлом году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает зависимость американских производителей бумажных товаров от целлюлозы своего северного соседа.

"Некоторые из этих заводов в США, некоторые из крупных производителей брендовой продукции, не просто хотят хвойную целлюлозу из Канады, они хотят хвойную целлюлозу с этого конкретного завода - они используют ее в течение 30 лет и не собираются менять", - сказал МакКлей.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп предостерег американских автопроизводителей не повышать цены из-за новых 25% пошлины на импортные автомобили и запчасти.