Латвійська AirBaltic розробила план відновлення польотів до України

Авіакомпанія AirBaltic має готовий план повернення в Україну, як тільки ситуація стане безпечною.

Про це повідомив в інтервʼю Bloomberg генеральний директор Мартін Гаус.

За його словами, компания розробила план відновлення польотів в в найкоротші терміни після відкриття повітряного простору.

Авіакомпанія планує перенести потужності з інших напрямків до України, як тільки це стане безпечно, заявив Гаус. За його словами, AirBaltic також хотіла б залишати деякі літаки в Україні на ніч – ця практика відома як нічна зупинка.

За словами Гауса, компанія готова до польотів хоч "сьогодні ввечері, якщо це безпечно".

Відкриття повітряного простору та аеропортів надасть AirBaltic додатковий ключовий ринок з огляду на те, що попит на поїздки в Україну високий, сказав Гаус. Перевізник також зможе перетинати повітряний простір України, щоб літати прямішим маршрутом на південь від Латвії до таких пунктів призначення, як Дубай і Греція.

Гаус заявив, що авіакомпанія не включила цей план до своїх рекомендацій, оскільки неясно, коли повітряний простір України знову відкриється.

Нагадаємо:

Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" - можуть відновити до кінця січня 2025 року.

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.