Латвийская AirBaltic разработала план возобновления полетов в Украину

Авиакомпания AirBaltic готова к плану возвращения в Украину, как только ситуация станет безопасной.

Об этом сообщил в интервью Bloomberg генеральный директор Мартин Гаусс.

По его словам, компания разработала план возобновления полетов в кратчайшие сроки после открытия воздушного пространства.

Авиакомпания планирует перенести мощности по другим направлениям в Украину, как только это станет безопасно, заявил Гаусс. По его словам, AirBaltic также хотела бы покидать некоторые самолеты в Украине на ночь – эта практика известна как ночная остановка.

По словам Гаусса, компания готова к полетам хоть "сегодня вечером, если это безопасно".

Открытие воздушного пространства и аэропортов предоставит AirBaltic дополнительный ключевой рынок, учитывая, что спрос на поездки в Украину высок, сказал Гаус. Перевозчик также сможет пересекать воздушное пространство Украины, чтобы летать по прямому маршруту к югу от Латвии до таких пунктов назначения, как Дубай и Греция.

Гаусс заявил, что авиакомпания не включила этот план в свои рекомендации, поскольку неясно, когда воздушное пространство Украины снова откроется.

Напомним:

Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновить до конца января 2025 года.

Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%, но ключевым фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.