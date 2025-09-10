Комуністи знову в темряві: Кубу охопив масштабний блекаут

На Кубі сталася повна зупинка національної електромережі — це вже четвертий масштабний колапс менш ніж за рік.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на уряд країни.

"Відбулося повне відключення Електричної системи", — заявили Міністерство енергетики та Національний електросоюз.

Оператор повідомив, що аварія сталася вранці на Карибському острові. Причини ще з’ясовують, але процес відновлення вже розпочато.

До середи жителі країни й без того потерпали від щоденних відключень світла тривалістю понад 16 годин. Загальний збій залишив без електрики 10 мільйонів людей.

Це лише черговий у серії масштабних блекаутів, які від кінця минулого року фактично паралізували застарілу енергосистему Куби.

Крім того, країна переживає найгіршу економічну кризу за десятиліття, із нестачею пального, продуктів та інших базових ресурсів.

«Це божевілля для всього», — сказав Рауль Ернесто Гутьєррес у Гавані. За його словами, у провінції доведеться готувати їжу на вугіллі чи дровах: «Це і стрес, і розпач».

Працівниця держсектора Данай Ернандес зазначила, що її роботу закрили через відключення: «Я йду додому організувати побут і… тепер нам лишається тільки чекати. У нас немає вибору», — сказала вона, ледь стримуючи емоції.

Минулого року енергосистема Куби увійшла у фазу повної кризи, адже зношені нафтова електростанції не витримували навантажень, а поставки нафти з Венесуели, Росії та Мексики скоротилися.

Нагадаємо:

Національна енергосистема Куби зазнала колапсу у грудні 2024 року через вихід із ладу найбільшої електростанції країни, повідомили в уряді.