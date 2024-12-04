На Кубі стався блек-аут через аварію на електростанції: мільйони без світла

Національна енергосистема Куби зазнала обвалу рано вранці в середу через вихід із ладу найбільшої електростанції країни, повідомили в уряді.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це вже черговий випадок збою, оскільки енергомережа острова перебуває в критичному стані через нестачу пального, природні катастрофи та економічну кризу.

Міністерство енергетики та гірничої справи повідомило, що електростанція Антоніо Гітерас у Матансасі, найбільший виробник електроенергії на острові, зупинила роботу близько другої години ночі, що спричинило обвал енергосистеми.

Старіючі нафтозаправні електростанції Куби, які вже ледве справляються із забезпеченням електрики, опинилися в повній кризі цього року через скорочення імпорту нафти з Венесуели, Росії та Мексики. Це призвело до численних загальнонаціональних відключень світла за останні два місяці.

Через аварію в середу зранку столиця Гавана майже повністю залишилася без світла, за повідомленнями очевидців. Освітлення до світанку можна було побачити лише в декількох великих готелях та урядових будівлях, що виділялися на горизонті міста.

Повідомлення у соціальних мережах про відключення світла в інших регіонах Куби свідчать про те, що весь острів із населенням близько 10 мільйонів людей залишився без електрики, хоча уряд ще не підтвердив масштаби відключення.

Міністерство енергетики та гірничої справи заявило, що працює над відновленням роботи енергосистеми.

Раніше енергомережа Куби вже зазнавала численних обвалів: у жовтні через нестачу пального та удар урагану Оскар, а потім у листопаді після проходження урагану Рафаель.