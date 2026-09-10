В одному з топових банків Росії знайшли проблему на 8 мільярдів доларів

Один із найбільших росйіських банків зіткнувся з проблемою на $8 млрд

Московський кредитний банк (МКБ), один з десяти найбільших банків Росії, стикається з дедалі більшими проблемами через прострочені платежі за кредитами.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звітність банку.

Загалом банк має на рахунках близько 750 млрд рублів вкладів громадян.

Станом на кінець червня 691 млрд рублів (8 млрд дол.) позик на балансі МКБ належали до категорії проблемних. Без гарантії повернення виявилося 27% усіх кредитів, виданих МКБ корпоративним позичальникам.

За пів року ця сума збільшилася на 28%, або 151 млрд рублів, що свідчить про швидке погіршення ситуації для банку.

Безпосередньо прострочених кредитів у МКБ — 277 млрд рублів, як випливає з його звітності. За останній рік ця сума збільшилася на 1716%, а з початку поточного року — на 70%.

У 2017 році банк опинився на межі банкрутства. "Роснефть" фактично врятувала його, вливши гроші в капітал і розмістивши довгострокові депозити. Компанія також перевела в МКБ угоди зворотного репо на сотні мільярдів рублів, за допомогою яких фінансувала свої операції.

Минулого року, коли в МКБ з'явилися перші ознаки проблем, у банку змінилося керівництво – до його правління увійшли представники дочірнього банку "Роснефти" – "ВБРР".

Наближені до Центробанку РФ джерела Bloomberg кажуть, що, якщо буде потрібно, "Роснефть" стане ймовірним джерелом капіталу для МКБ. Сам ЦБ також може влити гроші в банк, оскільки він належить до "системно значущих".

Масштаб проблем зростає в усій російській банківській системі, яка після початку великої війни в Україні стала ключовим джерелом фінансування оборонної промисловості.

За оцінками ЦБ, станом на червень проблемними стали 12% активів банків. Крім того, з початку року 2,6 трлн рублів витекло з банківських рахунків у готівку, а дефіцит ліквідності у банків встановив рекорд з часів паніки 2022 року.

Економісти вважають, що найбільш імовірний сценарій для МКБ – вливання капіталу від акціонерів або дружніх структур. Якщо цього виявиться недостатньо, до справи може долучитися Центральний банк.

Нагадаємо:

На початку серпня російські запаси золотих злитків скоротилися до 73,2 мільйона унцій – найнижчий рівень з початку 2020 року.