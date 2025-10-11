Пост Трампа спровокував обвал Bitcoin

Трейдерів крипторинку накрили рекордні ліквідації всього за кілька днів після того, як Bitcoin оновив історичний максимум — волатильність значною мірою спровокував новий раунд митних погроз від президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціни криптовалют упали після заяв Трампа про додаткове 100% мито проти Китаю та експортний контроль на програмне забезпечення. Падіння запустило, а потім посилило, те, що трекер даних Coinglass назвав "найбільшою подією ліквідацій в історії крипти".

Попри слабкість ринку ще до п’ятниці, пост Трампа спровокував зниження Bitcoin більш ніж на 12%. Найбільший токен, який на початку тижня сягнув рекорду понад $125 000, у суботній ранок у Лондоні тримався нижче $113 000.

За останні 24 години, за даними Coinglass, було анульовано ставки більш ніж на $19 млрд і ліквідовано понад 1,6 млн трейдерів. Понад $7 млрд позицій було закрито менш ніж за годину торгів у п’ятницю.

У своєму дописі в X Coinglass додав, що фактична сума може бути значно більшою, адже біржі не завжди звітують у реальному часі. Наприклад, найбільша криптобіржа Binance, за їхніми даними, показує не більш як одне замовлення на ліквідацію за секунду.

"Тепер фокус — на контрагентських ризиках і тому, чи запустить це ширший ринковий ланцюговий ефект", — сказав Браян Струґатс, головний трейдер Multicoin Capital. За його словами, окремі оцінки ставлять загальний обсяг ліквідацій вище $30 млрд.

Нагадаємо:

5 жовтня 2025 року Bitcoin, найбільша у світі криптовалюта за ринковою вартістю, у неділю оновив рекорд і зріс майже на 2,7% - до $125 245,57.