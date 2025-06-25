У травні китайський експорт до Британії різко підскочив

Експорт з Китаю до Великої Британії у травні зріс на понад 16% — до найвищого рівня з лютого 2022 року.

Про це пише The Guardian.

Згідно з офіційними даними Пекіна, у травні експорт Китаю до Великої Британії зріс на 16,1% порівняно з аналогічним періодом торік. Це найвищий показник за понад два роки.

Така динаміка може свідчити про перенаправлення товарних потоків, оскільки китайські компанії шукають нові ринки на тлі митної політики адміністрації Дональда Трампа.

Водночас британські політики побоюються, що британський ринок може стати ціллю для надлишкового китайського експорту, зокрема сталі. Міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс підтримав жорсткий контроль над імпортними квотами, а галузева асоціація UK Steel вже привітала такі ініціативи.

Економісти вказують, що наплив дешевих товарів може тимчасово знизити інфляцію. За словами старшого економіста Deutsche Bank Санджая Раджі, зростання імпорту з Азії матиме наслідки для споживчих цін у найближчі місяці.

Одночасно з цим, за даними Capital Economics, китайський експорт до США у травні впав на 34%. Це результат високих тарифів, які США нещодавно залишили чинними, попри тимчасове перемир’я у торговельній війні. Більшість мит на китайські товари все ще становлять 30%, що спонукає експортерів шукати обхідні маршрути, зокрема через В'єтнам або Великобританію.

Нагадаємо:

Розмови про "другий китайський шок", що потрясає АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, до якої входять 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азіï), не враховують зростаючу силу та вплив блоку на формування торгівлі з Пекіном.

Раніше повідомлялося, що у квітні експорт Китаю зріс більше, ніж очікувалося, попри різке падіння поставок до США на 21%.

Також раніше повідомлялося, що Китай повністю скасував імпортні мита для всіх найменш розвинених країн, які мають дипломатичні відносини з Пекіном. Рішення охоплює 44 країни, визнані ООН як найменш розвинені. Серед них — 32 в Африці, 8 в Азії, 3 у Тихоокеанському регіоні та 1 у Карибському басейні.