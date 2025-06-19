Китай скасував мита для всіх найменш розвинених країн

Китай повністю скасував імпортні мита для всіх найменш розвинених країн, які мають дипломатичні відносини з Пекіном. Рішення вже визнали позитивним кроком у СОТ.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на уряд КНР.

Уряд Китаю повідомив Світову організацію торгівлі (СОТ) про розширення режиму нульових тарифів. Відтепер усі товари, які імпортуються з найменш розвинених країн (НРК), звільняються від мит, за умови наявності дипломатичних зв’язків із Пекіном.

Рішення охоплює 44 країни, визнані ООН як найменш розвинені. Серед них — 32 в Африці, 8 в Азії, 3 у Тихоокеанському регіоні та 1 у Карибському басейні.

Окремо китайська делегація оголосила, що 53 африканські країни вже охоплені цією ініціативою. Пекін також пообіцяв сприяти доступу їхніх товарів на ринок КНР і розширити програми навчання для громадян НРК.

За словами представників КНР у СОТ, такі заходи допоможуть стабілізувати міжнародну торгівлю і сприятимуть розвитку вразливих економік.

Учасники СОТ переважно схвалили ініціативу Китаю та закликали більше країн долучитися до цільових преференцій для НРК.

Нагадаємо:

Класифікація НРК переглядається кожні три роки. Ці країни мають низький дохід, слабку інфраструктуру, а також високі ризики через екологічні й економічні потрясіння.