Виробництво в Азії кульгає на тлі митної напруги зі Штатами

У червні виробнича активність у багатьох країнах Азії зменшилась, оскільки невизначеність щодо мит США стримувала попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Результати приватних опитувань, оприлюднені у вівторок, свідчать про слабке зростання, що створює виклики для політиків, які намагаються впоратись із діями президента США Дональда Трампа щодо зміни глобального торговельного порядку через масштабні тарифи.

Японія вперше за 13 місяців зафіксувала зростання виробничої активності, а в Південній Кореї спад сповільнився — про це свідчать приватні опитування.

Індекс менеджерів закупівель (PMI) Caixin у Китаї також зріс у червні завдяки збільшенню нових замовлень, що суперечить офіційному звіту, який показав спад виробництва третій місяць поспіль.

Однак зупинка торговельних переговорів зі США, послаблення глобального попиту та мляве зростання в Китаї, ймовірно, і надалі стримуватимуть активність заводів в Азії, зазначають аналітики.

"Загалом у червні відбулося відновлення виробництва й попиту", — сказав Ван Чже, економіст Caixin Insight Group. — "Але потрібно визнати, що зовнішнє середовище залишається складним і нестабільним, а проблему недостатнього внутрішнього попиту ще не вдалося повністю вирішити".

Індекс PMI Caixin/S&P Global зріс до 50,4 у червні з 48,3 у травні, перевищивши очікування аналітиків і ключовий поріг у 50 пунктів, що відділяє зростання від скорочення.

Фінальний індекс au Jibun Bank PMI Японії піднявся до 50,1 у червні з 49,4 у травні завдяки збільшенню обсягів виробництва, хоча загальний попит залишався слабким через невизначеність навколо тарифів США.

У Південній Кореї виробнича активність скоротилася п’ятий місяць поспіль — до рівня 48,7, хоча темпи спаду сповільнилися після позачергових президентських виборів 3 червня, які припинили шестимісячну політичну невизначеність.

Нагадаємо:

Прибутки китайських промислових компаній у травні впали найсильніше з жовтня, що свідчить про слабкість економіки на тлі підвищених мит з боку США та тривалого дефляційного тиску.