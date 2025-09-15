Китай звинуватив США в "економічному цькуванні" через мита на нафту РФ

Китай звинуватив США в "однобокому цькуванні" через заклики ввести мита на китайські товари за купівлю російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У понеділок Міністерство комерції КНР заявило, що виступає проти прохання Вашингтона до країн G7 і НАТО запровадити додаткові тарифи на китайський імпорт у зв'язку з купівлею російської нафти, назвавши це "класичним прикладом однобокого цькування та економічного примусу".

Того ж дня в Мадриді китайські та американські чиновники провели другий день переговорів, обговорюючи мита і вимогу США, щоб компанія Bytedance продала TikTok.

Додає напруги й те, що китайський антимонопольний регулятор заявив про попередні дані порушення антимонопольного законодавства американською компанією Nvidia.

Торговельні відносини двох найбільших економік світу залишаються напруженими, незважаючи на тендітне тарифне перемир'я, досягнуте в травні та подовжене в серпні, яке стримало підвищення мит до тризначних ставок.

Водночас учасникам переговорів доведеться вирішити складні питання: обмеження США на експорт технологій і чипів, підтримку Росії Китаєм, а також недостатні, на думку Вашингтона, зусилля Пекіна зі стримування поставок прекурсорів фентанілу в США.

У своїй заяві китайське міністерство закликало США "бути обачними в словах і діях" і вирішувати суперечки шляхом рівноправного діалогу.

Нагадаємо:

МЗС Китаю назвало законною торгівлю російською нафтою і пообіцяло продовжити співпрацю з Москвою, незважаючи на погрози США запровадити нові мита через закупівлі енергоносіїв.