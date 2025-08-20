Китай хочет запустить собственную криптовалюту на основе юаня

Китай рассматривает возможность использования стейблкоинов, привязанных к юаню, чтобы увеличить глобальное использование своей валюты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Государственный совет Китая может одобрить дорожную карту для большего использования юаня на международных рынках, которая будет включать стратегическое реагирование на инициативы США по стейблкоинам, отметили источники.

Ожидается, что план будет предусматривать цели по использованию китайской валюты на глобальных рынках и определять ответственность местных регуляторов. Дорожная карта также будет включать рекомендации по предотвращению рисков.

Высшие руководители Китая планируют встречу в конце этого месяца, где они обсудят международную роль юаня и стейблкоины, которые набирают популярность в мире. На этой встрече, вероятно, будут определены основные направления развития стейблкоинов и их применения в бизнесе.

Если план по стейблкоинам будет утвержден, это будет означать существенное изменение в подходе Китая к цифровым активам. Страна запретила торговлю криптовалютами и добычу криптовалют в 2021 году из-за опасений за стабильность финансовой системы.

Китай давно стремится, чтобы юань стал глобальной валютой, подобно доллару или евро, отражая его статус второй экономики мира. Однако строгие контроль за капиталом и торговые излишки в триллионы долларов работают против этой цели.

Эти ограничения могут стать основным препятствием для развития стейблкоинов, как отмечают участники рынка.

Справка. Стейблкоины - это тип криптовалют, который поддерживает стабильную стоимость и обычно привязан к фиатной валюте, например, к доллару США. Они часто используются криптотрейдерами для перемещения средств между токенами.