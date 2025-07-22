Пекін перевіряє вугільні шахти: компаніям загрожує зупинка за перевищення лімітів

Китайська влада розпочала масштабні перевірки вугільних шахт у восьми регіонах країни та пригрозила їх закриттям у разі перевищення дозволених обсягів видобутку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ Національної енергетичної адміністрації КНР від 10 липня

Національна енергетична адміністрація Китаю (NEA) проводить місячні перевірки шахт, зокрема у найбільших вугільних центрах.

Згідно з документом від 10 липня, компанії, які за перше півріччя 2025 року видобули понад 110% дозволеної потужності, можуть отримати покарання, включно з повною зупинкою робіт.

Інспекції триватимуть до 15 серпня та охоплюють регіони, які забезпечують понад 90% вугільного видобутку в країні.

Новина про перевірки спричинила різке зростання акцій китайських вугільних компаній на фондовому ринку. Саме енергетичне управління КНР не прокоментувало ситуацію.

Кампанія проходить на тлі ширших зусиль уряду стримати надвиробництво в ключових секторах — від металургії до автомобільної промисловості. Це частина стратегії боротьби з дефляцією, що сповільнює економічне зростання.

У 2024 році Китай видобув майже 5 мільярдів тонн вугілля, і 2025-й може стати сьомим поспіль роком рекордного виробництва. Водночас у липні галузеві органи вказали на зростання "інволюційної" конкуренції та падіння цін на вугілля до мінімуму за чотири роки.