Пекин проверяет угольные шахты: компаниям грозит остановка за превышение лимитов

Китайские власти начали масштабные проверки угольных шахт в восьми регионах страны и пригрозили их закрытием в случае превышения разрешенных объемов добычи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ Национальной энергетической администрации КНР от 10 июля

Национальная энергетическая администрация Китая (NEA) проводит месячные проверки шахт, в том числе в крупнейших угольных центрах.

Согласно документу от 10 июля, компании, которые за первое полугодие 2025 года добыли более 110% разрешенной мощности, могут получить наказание, включая полную остановку работ.

Инспекции продлятся до 15 августа и охватывают регионы, которые обеспечивают более 90% угольной добычи в стране.

Новость о проверках вызвала резкий рост акций китайских угольных компаний на фондовом рынке. Само энергетическое управление КНР не прокомментировало ситуацию.

Кампания проходит на фоне более широких усилий правительства сдержать перепроизводство в ключевых секторах - от металлургии до автомобильной промышленности. Это часть стратегии борьбы с дефляцией, замедляющей экономический рост.

В 2024 году Китай добыл почти 5 миллиардов тонн угля, и 2025-й может стать седьмым подряд годом рекордного производства. В то же время в июле отраслевые органы указали на рост "инволюционной" конкуренции и падение цен на уголь до минимума за четыре года.