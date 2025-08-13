Китай наклав контрсанкції на два банки ЄС

Китай наклав санкції на два банки Європейського Союзу, виконуючи обіцянку відреагувати після того, як блок запровадив обмеження проти кількох китайських фінансових установ через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Китай включив банки UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas до свого списку контрзаходів, повідомило Міністерство торгівлі в середу. Цей крок забороняє організаціям та фізичним особам у Китаї здійснювати транзакції, співпрацювати та проводити інші види діяльності з цими установами.

У окремій заяві міністерство висловило сподівання, що ЄС оцінить свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки та припинить завдавати шкоди інтересам Китаю.

Минулого місяця Європейський Союз наклав санкції на два китайські банки та п’ять компаній, що базуються в Китаї, у рамках останнього раунду заходів проти Москви. ЄС заявив, що банки потрапили до списку через надання послуг з криптовалютами, що ускладнюють виконання санкцій.

Тісні зв’язки Китаю з Росією раніше вже призвели до санкцій з боку США, змусивши китайські банки переглянути бізнес і клієнтів. Деякі з державних банків Китаю почали обмежувати фінансування російських клієнтів ще на початку минулого року, після того, як США дозволили вторинні санкції щодо закордонних фінансових установ, що допомагають Росії у війні.

Європейський Союз ввів новий раунд санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, під які вперше потрапили також два китайські банки та п’ять компаній з Китаю. У відповідь Пекін висловив протест і пообіцяв вжити заходів для захисту своїх підприємств.