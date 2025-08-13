Китай наложил контрсанкции на два банка ЕС

Китай наложил санкции на два банка Европейского Союза, выполняя обещание отреагировать после того, как блок ввел ограничения против нескольких китайских финансовых учреждений из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Китай включил банки UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в свой список контрмер, сообщило Министерство торговли в среду. Этот шаг запрещает организациям и физическим лицам в Китае осуществлять транзакции, сотрудничать и проводить другие виды деятельности с этими учреждениями.

В отдельном заявлении министерство выразило надежду, что ЕС оценит свои отношения с Китаем, исправит свои ошибки и прекратит наносить ущерб интересам Китая.

В прошлом месяце Европейский Союз наложил санкции на два китайских банка и пять компаний, базирующихся в Китае, в рамках последнего раунда мер против Москвы. ЕС заявил, что банки попали в список из-за предоставления услуг с криптовалютами, что затрудняет выполнение санкций.

Тесные связи Китая с Россией ранее уже привели к санкциям со стороны США, заставив китайские банки пересмотреть бизнес и клиентов. Некоторые из государственных банков Китая начали ограничивать финансирование российских клиентов еще в начале прошлого года, после того, как США разрешили вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых учреждений, помогающих России в войне.

Напомним:

Европейский Союз ввел новый раунд санкций против России из-за ее вторжения в Украину, под которые впервые попали также два китайских банка и пять компаний из Китая. В ответ Пекин выразил протест и пообещал принять меры для защиты своих предприятий.