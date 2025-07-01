Мир через мита: Китай і США можуть запустити нову фазу торговельних переговорів

Китай заявив про готовність обговорити з Вашингтоном торговельну політику, включно з митами та субсидіями, які США вважають перешкодою для реформування Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, Пекін почув "кожне слово", сказане США у Женеві щодо китайських торговельних практик, і відкритий до розмов про мита, промислову політику, а також деякі преференції, які країна отримує завдяки статусу держави, що розвивається.

Ці обговорення мають стати частиною ширших переговорів про реформу СОТ напередодні міністерської конференції 2026 року в Камеруні.

У квітні Китай відкликав свого постійного представника в СОТ, призначивши його торговельним переговорником, і наразі посада вакантна.

Ці заяви пролунали на тлі тривалих торговельних суперечок між США та Китаєм, зокрема через високі мита, запроваджені Вашингтоном, і дзеркальні заходи з боку Пекіна.

США наполягають, що реформа СОТ неможлива, поки великі економіки — такі як Китай — користуються привілеями країн, що розвиваються (SDT), які дозволяють, наприклад, застосовувати вищі мита чи субсидії. Пекін і деякі інші країни, зокрема Саудівська Аравія, самостійно визначають себе як такі, що розвиваються, і отримують переваги SDT.

Попри те, що Китай не готовий відмовитися від свого статусу, делегат допустив, що Пекін може добровільно відмовитися від частини пільг SDT у майбутніх переговорах — як це вже було у питаннях рибальства та внутрішнього регулювання.

"Я думаю, що в наступних переговорах загалом Китай не наполягатиме на SDT", — заявив він.

Утім, колишній речник СОТ Кіт Роквелл сумнівається, що Китай повністю відмовиться від таких преференцій, особливо в аграрному секторі. США ж наполягають, що країни не повинні вибірково користуватись пільгами SDT, і вимагають повної відмови Китаю від них.

Нагадаємо:

Китай заявив, що в останні дні остаточно погодив деталі торгової рамкової угоди зі США, підтверджуючи слова міністра торгівлі США Говарда Латніка про досягнення домовленостей між двома країнами.