Киргизстан пригрозив ЄС судом, якщо блок введе санкції за реекспорт у РФ

Киргизстан почне суд з ЄС, якщо блок запровадить санкції проти країни за експорт в РФ

Киргизстан готовий оскаржити в суді дії ЄС, якщо блок запровадить санкції проти країни через постачання критичних товарів до Росії, заявив високопосадовець уряду.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Європейська комісія запропонувала заборонити продаж Киргизстану певних товарів, які можуть мати військове застосування, оскільки Брюссель стверджує, що киргизькі компанії порушують санкції, реекспортуючи такі товари до Росії.

Однак Даніяр Амангельдієв, перший заступник голови кабінету міністрів Киргизстану, сказав Financial Times, що країна наполегливо працює над дотриманням західних санкцій. Він додав, що Брюссель не пояснив, які кроки Бішкек має зробити, аби довести відповідність і уникнути санкцій.

"Це рішення матиме наслідки для нашого іміджу. Якщо таке рішення буде ухвалене, ми будемо готові оскаржити його в суді", — заявив він, додавши, що Киргизстан має "докази того, що ми вжили заходів", тоді як Брюссель "не запропонував належних механізмів, щоб ми могли дотримуватися".

"Мають бути правила, яких ми маємо дотримуватися. Якщо правила не сформульовані, як ми можемо грати за ними?" — сказав він.

У документах ЄС зазначається, що Киргизстан реекспортував так звані товари подвійного призначення — зокрема верстати та електроніку, які використовують у зброї та дронах.

Будь-яка заборона стала б першими "вторинними" санкціями ЄС проти країни та першим застосуванням його повноважень щодо протидії обходу санкцій.

У документах також йдеться, що імпорт Киргизстану з ЄС поширених товарів із пріоритетного переліку зріс майже на 800% після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Водночас експорт країни до Росії, за цими матеріалами, збільшився на 1200%, що свідчить про "триваючий і особливо високий ризик обходу санкцій".