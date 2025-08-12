Италия хочет уменьшить долю Китая в стратегических компаниях страны, чтобы задобрить Трампа

Правительство Италии рассматривает планы по ограничению доли китайских инвесторов в важных компаниях во избежание потенциальных напряженностей с США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Усилия Италии будут охватывать предприятия, считающиеся стратегическими, как частные, так и государственные, по словам лиц, знакомых с ситуацией.

Один из наиболее ярких примеров стратегии правительства Мелони - это производитель шин Pirelli & C. SpA, где китайская государственная компания Sinochem International Corp. владеет 37% акций. Как сообщают источники, Pirelli стал объектом потенциальных ограничений в США из-за китайского владения, и компания пытается ограничить роль китайского инвестора в управлении.

Хотя Sinochem заявляет, что ее участие в Pirelli является долгосрочной инвестицией, Рим оценивает варианты, которые могут заставить китайского инвестора продать свои акции.

Случай с Pirelli является ярким примером вызовов, с которыми сталкивается Европа, пытаясь адаптироваться к новым геополитическим реалиям.

"С выбором Трампа и растущей непредсказуемостью трансатлантических отношений многие европейские столицы начали переосмысливать роль Китая как торгового партнера", - сказал Бениамино Ирди, бывший чиновник и руководитель компании Highground, итальянской консалтинговой фирмы по политическим рискам. "Но этот баланс становится все более хрупким".

Итальянское правительство также желает устранить китайских инвесторов из CDP Reti SpA, как утверждают другие источники. Эта компания, контролирующая энергетические сети Италии, на 35% принадлежит подразделению State Grid Corporation of China, которая имеет двух директоров, которые могут влиять на принятие решений.

Еще одним примером является Ansaldo Energia SpA, один из крупнейших в мире производителей электростанций. Хотя Shanghai Electric уже уменьшила свою долю с 40% до 0,5%, китайское присутствие все еще мешает компании участвовать в некоторых тендерах и закупках в США, отметил один из инсайдеров.

В Италии есть около 700 компаний с китайскими инвесторами, но правительство сосредотачивает внимание прежде всего на крупных предприятиях в стратегических секторах, таких как энергетика, транспорт, технологии и финансы.