Іран скасував ядерні переговори з США

Тегеран не братиме участі в переговорах із США, запланованих на неділю в Омані, після нещодавніх авіаударів Ізраїлю.

Про це повідомили іранські лідери та офіційні ЗМІ, передає The Hill.

Ізраїльські атаки, які, за заявами, були спрямовані проти ядерних і військових об’єктів Ірану, спричинили припинення дипломатичних контактів. Зустріч у неділю мала стати шостим раундом переговорів щодо нової ядерної угоди.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді засудив дії Ізраїлю як незаконні та небезпечні для стабільності в регіоні. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв "гірку помсту" Тель-Авіву.

Нагадаємо:

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Нові переговори ведуться з 2021 року, однак прогрес неодноразово блокувався через ескалацію на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми і проти військових об'єктів Ірану.

У п’ятницю ціни на нафту злетіли на 13%, досягнувши найвищого рівня майже за п’ять місяців після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану, що загострило ситуацію на Близькому Сході та викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти.

Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.