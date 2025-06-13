Иран отменил ядерные переговоры с США

Тегеран не будет участвовать в переговорах с США, запланированных на воскресенье в Омане, после недавних авиаударов Израиля.

Об этом сообщили иранские лидеры и официальные СМИ, передает The Hill.

Израильские атаки, которые, по заявлениям, были направлены против ядерных и военных объектов Ирана, вызвали прекращение дипломатических контактов. Встреча в воскресенье должна была стать шестым раундом переговоров по новой ядерной сделке.

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди осудил действия Израиля как незаконные и опасные для стабильности в регионе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал "горькую месть" Тель-Авиву.

Напомним:

США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Новые переговоры ведутся с 2021 года, однако прогресс неоднократно блокировался из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно пойти на ядерную сделку, чтобы избежать дальнейших разрушений и жертв, которые могут принести следующие атаки.

В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

В пятницу цены на нефть взлетели на 13%, достигнув самого высокого уровня почти за пять месяцев после того, как Израиль нанес удары по Ирану, что обострило ситуацию на Ближнем Востоке и вызвало опасения относительно перебоев в поставках нефти.

Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.